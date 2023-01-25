Региональные выплаты проиндексированы в Псковской области на 5,5%
Региональные выплаты проиндексированы в Псковской области на 5,5%. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комитета по социальной защите региона.
Размер денежных выплат увеличен для таких льготных категорий граждан, как:
- многодетные семьи:
- ежемесячное пособие на каждого ребёнка,
- ежегодная выплата на приобретение твёрдого топлива (при наличии печного отопления)
- компенсация затрат на приобретение месячного проездного билета.
- инвалиды, I, II и III групп, получившие травмы во время выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;
- ветераны труда и бывшие сельские специалисты;
- труженики тыла;
- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий:
- ежемесячная выплата;
- ежегодная выплата на приобретение твёрдого топлива (при наличии печного отопления)
- родители и супруги военнослужащих, погибших после 16 января 1995 г.;
- родители, которые воспитывают приёмных детей или являются опекуном (попечителем).
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