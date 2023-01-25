Региональные выплаты проиндексированы в Псковской области на 5,5%

12:15, 25 января 2023, ПАИ

Региональные выплаты проиндексированы в Псковской области на 5,5%. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комитета по социальной защите региона.

Размер денежных выплат увеличен для таких льготных категорий граждан, как:

- многодетные семьи:

ежемесячное пособие на каждого ребёнка,

ежегодная выплата на приобретение твёрдого топлива (при наличии печного отопления)

компенсация затрат на приобретение месячного проездного билета.

- инвалиды, I, II и III групп, получившие травмы во время выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах;

- ветераны труда и бывшие сельские специалисты;

- труженики тыла;

- реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий:

ежемесячная выплата;

ежегодная выплата на приобретение твёрдого топлива (при наличии печного отопления)

- родители и супруги военнослужащих, погибших после 16 января 1995 г.;

- родители, которые воспитывают приёмных детей или являются опекуном (попечителем).