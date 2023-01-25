В Пскове избрали руководителя областной организации профсоюза военнослужащих
Внеочередная отчётно-выборная конференция областной организации профсоюза военнослужащих состоялась в большом зале Дома профсоюзов. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.
Делегаты конференции выбрали новые органы управления профсоюза. Председателем избрали Николая Пономарёва. Он поблагодарил за доверие и рассказал об основных направлениях развития профорганизации.
Председатель Псковского облсовпрофа пожелал новому руководству профсоюза военнослужащих «гармонично войти в состав отраслевой команды, чтобы эффективно решать уставные задачи по защите прав и законных интересов трудящихся региона».
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