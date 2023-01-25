Круглый стол «Оплата услуг ЖКХ по одной квитанции» проходит в медиацентре ПАИ

15:06, 25 января 2023, ПАИ

Круглый стол «Оплата услуг ЖКХ по одной квитанции: утопия или реальность» проходит в медиацентре ПАИ.

Минстрой обсуждает возможность внедрения в России единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. В середине декабря 2022 года эта идея обсуждалась на специальном совещании. Законопроект по этой теме был внесен в Госдуму в 2021 году депутатами нижней палаты, но пока, по мнению экспертов, недостаточно проработан. Предполагается, что электронные платежные документы на оплату ЖКУ будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

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