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Общество

Круглый стол «Оплата услуг ЖКХ по одной квитанции» проходит в медиацентре ПАИ

Круглый стол «Оплата услуг ЖКХ по одной квитанции: утопия или реальность» проходит в медиацентре ПАИ.

Минстрой обсуждает возможность внедрения в России единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. В середине декабря 2022 года эта идея обсуждалась на специальном совещании. Законопроект по этой теме был внесен в Госдуму в 2021 году депутатами нижней палаты, но пока, по мнению экспертов, недостаточно проработан. Предполагается, что электронные платежные документы на оплату ЖКУ будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Вопросы для обсуждения:

  1. Как ресурсоснабжающие организации относятся к этой идее?
  2. Какие плюсы и минусы видятся в этом проекте федерального центра?
  3. Даст ли предложенная инициатива экономию на платежах и прозрачность начислений?
  4. Техническая реализация проекта. Готова ли заявленная электронная система к реализации идеи?
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