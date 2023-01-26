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Общество

Псковичей приглашают к участию в конкурсе о местном самоуправлении

Открыта регистрация на участие во Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края». Мероприятие приурочено ко Дню местного самоуправления в Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс направлен на выявление, сопровождение и поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории, развитии и осуществлении местного самоуправления родного края. Целью конкурса является формирование у молодых граждан социально значимых ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историко-культурному наследию своей страны, своего края, своего города.

Участниками конкурса являются молодые граждане в возрастных категориях от 10 до 17 лет и от 18 до 26 лет. Для каждой группы подготовлено более 10 номинаций.

В ходе конкурса участники не только расскажут об истории и культуре местного самоуправления своего края с учетом национальных и исторических особенностей развития, но и смогут получить статус «Амбассадор городского развития».

Победители возрастной категории 13-17 лет награждаются путевками в федеральный образовательный центр ВДЦ «Алые паруса». Победители старшей возрастной категории будут рекомендованы к прохождению стажировки в государственных и муниципальных органах власти субъектов РФ.

Конкурс проходит в два этапа: 1 этап — региональный (заочный), проводится с 1 января по 25 мая 2023 года; 2 этап — федеральный (очный) — презентация проектов, проходит с 28 по 30 июня 2023 года. Итоговые мероприятия конкурса состоятся в Государственной Думе и Общественной палате Российской Федерации.

Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» входит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей молодых граждан, на 2022/23 учебный год.

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