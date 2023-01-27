Северный ветер и -2 градуса прогнозируют синоптики в Пскове

09:36, 27 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 27 января. Днем местами пройдет небольшой снег, сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами образуется гололедица. Днем будет дуть ветер северных направлений, умеренный, ночью неустойчивый слабый. Температура воздуха днем 0...-3, ночью -5...-10.

В Пскове без существенных осадков. Температура днем 0...-2, ночью -6...-8. В Великих Луках днем пройдет небольшой снег, ночью без существенных осадков. Температура днем 0...-1, ночью -5...-7.