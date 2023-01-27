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Общество

День открытых дверей проведут в псковском Дворце бракосочетания

28 января в 17:30 в особняке Лавриновского в Пскове (Дворец бракосочетания) в формате «Свадебный консультант» пройдет День открытых дверей для женихов и невест. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции. 

На мероприятии сотрудник отдела ЗАГС расскажет о процессе бракосочетания в особняке, церемонии регистрации брака, правовых аспектах регистрации. Будет организована экскурсия-знакомство с историей особняка.

Приглашённые гости из отеля и ресторана «Покровский» расскажут всё о нюансах в подготовке свадебного фуршета или банкета во Дворце бракосочетания; преимуществах свадебного фуршета перед традиционным банкетом; вариантах фуршетного меню; шатрах для кейтеринга; количестве закусок и напитков для фуршета; кэнди-баре или торте.

Вход бесплатный по предварительной записи.

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