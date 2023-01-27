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Общество

ВИДЕО Стадо косуль заметили в Пыталовском районе

Стадо косуль заметила жительница Пыталовского района между деревнями Гавры и Поташи. Видео Наталья Моеренкова разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Наталья Моеренкова

В комментариях под видео другая местная жительница отметила: «Я каждый день вижу. Вчера лосиха поперёк дороги стояла, потом три козлика дорогу перешли. Сегодня в совокупности по пути в детский сад и обратно встретила десяток косуль, стаю куропаток и лисицу. К сожалению, когда сама за рулём, пока хватаю телефон, все уже отбегают, фото получаются не очень. А весной около Пыталово видели с мужем на поле стадо косуль, насчитали 20 штук».

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