ВИДЕО Стадо косуль заметили в Пыталовском районе

16:31, 27 января 2023, ПАИ

Стадо косуль заметила жительница Пыталовского района между деревнями Гавры и Поташи. Видео Наталья Моеренкова разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Наталья Моеренкова

В комментариях под видео другая местная жительница отметила: «Я каждый день вижу. Вчера лосиха поперёк дороги стояла, потом три козлика дорогу перешли. Сегодня в совокупности по пути в детский сад и обратно встретила десяток косуль, стаю куропаток и лисицу. К сожалению, когда сама за рулём, пока хватаю телефон, все уже отбегают, фото получаются не очень. А весной около Пыталово видели с мужем на поле стадо косуль, насчитали 20 штук».