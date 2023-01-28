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Общество

Учёные назвали лучшее время дня для тренировок

Учёные из университета штата Аризона назвали лучшее время дня для тренировок, сообщает «Лента.ру».

Эксперимент показал, что женщинам утренние тренировки помогают эффективнее сжигать жир в области талии и понизить кровяное давление. При этом вечерние сессии благоприятнее влияют на повышение мышечной работоспособности у девушек.

Мужчинам вечерние нагрузки помогают понизить давление и уровень усталости. Однако в вопросе улучшения физической формы и выносливости для мужчин нет разницы, занимаются они спортом в первой половине дня или во второй.

Ранее учёные из Сиднейского университета доказали, что лёгкая физическая активность, например подъём по лестнице или подвижные игры с детьми, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 50 процентов, а онкологических — на 40 процентов. Уточняется, что для этого достаточно трёх периодов активности в день продолжительностью 1-2 минуты.

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