Учёные назвали лучшее время дня для тренировок

12:04, 28 января 2023, ПАИ

Учёные из университета штата Аризона назвали лучшее время дня для тренировок, сообщает «Лента.ру».

Эксперимент показал, что женщинам утренние тренировки помогают эффективнее сжигать жир в области талии и понизить кровяное давление. При этом вечерние сессии благоприятнее влияют на повышение мышечной работоспособности у девушек.

Мужчинам вечерние нагрузки помогают понизить давление и уровень усталости. Однако в вопросе улучшения физической формы и выносливости для мужчин нет разницы, занимаются они спортом в первой половине дня или во второй.

Ранее учёные из Сиднейского университета доказали, что лёгкая физическая активность, например подъём по лестнице или подвижные игры с детьми, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 50 процентов, а онкологических — на 40 процентов. Уточняется, что для этого достаточно трёх периодов активности в день продолжительностью 1-2 минуты.