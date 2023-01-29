Кто в Псковской области может пройти бесплатную диспансеризацию

13:10, 29 января 2023, ПАИ

В 2023 году бесплатные профилактические осмотры могут пройти все граждане старше 18 лет, а диспансеризацию — лица, которым в этом году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36 и 39 лет, а также все, кто старше 40 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Диспансеризация проводится в несколько этапов:

1 этап — скрининг для определения группы состояния здоровья.

2 этап — углублённый, проводится для дополнительного обследования и уточнения диагноза.

Диспансеризацию нужно проходить с 18 до 39 лет — раз в три года, с 40 лет — каждый год. При перенесённом коронавирусе через 60 дней после выздоровления можно пройти углублённую диспансеризацию. Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, к которой вы прикреплены. Необходим лишь полис ОМС.