Себежские школьники ознакомились с работой автомата Калашникова

20:19, 29 января 2023, ПАИ

В Кузнецовской средней школе Себежского района прошло военно-патриотическое мероприятие в рамках месячника патриотического воспитания, сообщается в группе «МБОУ «Кузнецовская СОШ» Себежского района».

В школу приехали шефы с заставы Глембочино, которые в очередной раз встретились с юными друзьями пограничников. На встрече присутствовали и юнармейцы, которыми руководит Александр Козлов. В рамках мероприятия ребята смогли ознакомиться с основами оказания первой медицинской помощи, которые показала заведующая Глембочинским ФАПом Анна Пархоменко.

Также ребята ознакомились с устройством автомата Калашникова и пистолета Ярыгина, потренировались в сборке-разборке оружия. Все участники мероприятия получили массу положительных эмоций.