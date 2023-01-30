Как готовить традиционное блюдо народа сето, рассказали на НТВ

08:40, 30 января 2023, ПАИ

Представители народа сето стали героями нового выпуска передачи «Еда. Живая и мертвая» на телеканале НТВ. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Изборск».

В музее отметили, что новый выпуск передачи был посвящен капусте, в связи с чем представители народа сето рассказали о своем национальном блюде — мульгикапсад.

«Рецепт очень простой, а блюдо получается вкусное и сытное. Советуем приготовить!» — отметили в музее.

Чтобы приготовить мульгикапсад, необходимо взять свинину с прослойкой, капусту квашеную, крупу перловую, лук, морковь, чеснок, лавровый лист, перец черный, соль и сахар.

«Перловку промыть и оставить в холодной воде на 15 минут. Все ингредиенты положить в горшок или глубокую сковороду, добавить воды и тушить 1,5 часа, не перемешивая», — рассказали в музее.

В учреждении напомнили, что в деревне Сигово расположен единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру. Узнать более подробную информацию об экскурсиях можно на сайте музея-заповедника «Изборск».