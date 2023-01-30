Участок улицы Германа в Пскове сегодня закроют для движения
Участок улицы Германа закроют для движения в Пскове 30 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В связи с проведением дорожных работ 30 января с 9:00 до 17:00 закрывается для движения автотранспорта участок от улицы Островской до дома № 20 на улице Германа.
«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — отметили в пресс-службе.
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