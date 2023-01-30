Программу великолукской школы кондитеров времён СССР опубликовал архив

11:33, 30 января 2023, ПАИ

Программу практических занятий школы кондитеров, подписанную руководителем великолукского треста столовых, показали читателям Telegram-канала Государственного архива Псковской области.

В перечне изделия из дрожжевого, слоеного, бисквитного, песочного, заварного, миндального теста, перечень материалов для украшения пирожных и тортов. Есть печенье, кексы, пряники и торты сложного приготовления: «Хлеб-соль», «Корзина с цветами из крема», «Шоколадный горшок с тюльпанами», бисквитный торт «Окорок».