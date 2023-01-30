Психиатр предупредил об опасности бессистемного режима дня

20:44, 30 января 2023, ПАИ

Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств, поэтому важно уделять время полноценному восстановлению, сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

По его словам, здоровый образ жизни повышает устойчивость психики. Любые соматические заболевания воздействуют на психику, а также нарушенное ментальное здоровье может стать причиной соматических недугов, пишет РИА Новости.

«Важнейшим аспектом является соблюдение режима работы и отдыха. Это прямо влияет на состояние психики, на уровень стресса и тревожности. Длительные перегрузки и бессистемный режим дня могут привести к появлению психических расстройств. Поэтому так важно уделять время полноценному восстановлению, и прежде всего качественно высыпаться», — рассказал Георгий Костюк.

Он отметил, что необходимо ложиться спать до полуночи, не есть на ночь тяжёлую и жирную пищу, спать в тёмном прохладном помещении, не подвергать мозг активности перед самым сном, а именно не заниматься работой и не читать новостные ленты.

«Для психического здоровья при ЗОЖ важный фактор — правильное питание, минимизация или исключение употребления алкогольных напитков, отказ от табакокурения. Различные техники релаксации, соблюдение информационной гигиены, занятия творчеством и интересными хобби, прогулки и спорт на свежем воздухе — всё это способствует поддержанию нашего с вами психического здоровья», — добавил психиатр.

При этом Георгий Костюк подчеркнул, что важно также соблюдать «гигиену мысли». Неразрешённые, подавленные психические проблемы имеют склонность к превращению в психосоматические, негативно влияют на тело человека, в то время как ясные и чёткие мысли помогают сохранить здоровье.

«Поэтому важно следить за процессом мышления, своевременно переходя в разные режимы его работы. В этом нам может помочь внимание. Если направлять его прицельно на конкретные объекты, не рассеивая, в определённых границах возрастает способность контролировать мысли. Попытайтесь принять, что существуют вещи, которые от вас не зависят. И наверное, одним из важных путей к ментальной гигиене может стать овладение способностью принимать себя такими, какие мы есть», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что позитивное мышление имеет терапевтический, оздоровительный эффект. Хорошей рабочей практикой является визуализация позитивных решений. Также на положительный лад настраивает творчество и всё, что с ним связано.

«Справиться с негативным мышлением может помочь методика прекращения. В момент, когда мучают и мешают плохие мысли, с которыми затруднительно справиться, вы даёте себе самому команду прекратить, тем самым останавливая поток негатива. Техники позитивного мышления требуют закрепления. При повторении мозг переносит информацию из кратковременной памяти в долговременную», — рассказал Георгий Костюк.

Врач добавил, что опасность негативного мышления в том, что оно работает против самого человека, провоцируя его постоянно испытывать сожаления о чём-либо, замыкаться в себе, обвинять себя в неправильных действиях и совершённых ошибках, сомневаться в искренности намерений окружающих людей. Со временем такое поведение сказывается на самочувствии отрицательным образом и приводит возникновению тревожности и депрессии, которые в свою очередь мешают человеку общаться, работать, нормально функционировать и просто радоваться жизни.