Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России в 2022 году снизилось число зарегистрированных преступлений

Число зарегистрированных преступлений в минувшем году в России снизилось на 1,9 % по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-центр МВД России.

«Общее количество зарегистрированных в 2022 году на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9 %, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1 %», — говорится в сообщении ведомства, пишет РИА Новости.

Кроме того, МВД России фиксирует снижение количества зарегистрированных в прошедшем году разбоев на 10,5 %, грабежей — на 7,1 %, краж — на 4,8 %, в том числе квартирных — на 7,5 %, краж транспортных средств — на 19,6 %, угонов — на 9,3 %.

В пресс-центре добавили, что в 2022 году число преступлений против личности снизилось на 5,5 %, изнасилований и покушений на изнасилование — на 4,2 %.

«За 2022 год правоохранительными органами раскрыто более миллиона преступлений. В случае 79,8 % из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних дел. Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств», — отметили в МВД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2023

В России в 2022 году снизилось число зарегистрированных преступлений

30 января 2023

Проректор ПсковГУ рассказала о передовом опыте вуза в XII Зимней школе преподавателя
30 января 2023

Подъём на смотровую площадку башни Луковка Изборской крепости временно закрыт
30 января 2023

Псковские волонтёры приняли коробки с генераторами и термобельём для бойцов
30 января 2023

Около 1,5 млрд рублей кредитных средств могут получить предприятия АПК Псковской области
30 января 2023

Елена Бибикова разъяснила, кто имеет право на доплаты к пенсии
30 января 2023

Выпуск «Территории закона» о мошенничестве выйдет в эфир «Первого Псковского»
30 января 2023

Новый исправительный центр открылся в Красногородском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...