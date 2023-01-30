В России в 2022 году снизилось число зарегистрированных преступлений

22:05, 30 января 2023, ПАИ

Число зарегистрированных преступлений в минувшем году в России снизилось на 1,9 % по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-центр МВД России.

«Общее количество зарегистрированных в 2022 году на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 годом снизилось на 1,9 %, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1 %», — говорится в сообщении ведомства, пишет РИА Новости.

Кроме того, МВД России фиксирует снижение количества зарегистрированных в прошедшем году разбоев на 10,5 %, грабежей — на 7,1 %, краж — на 4,8 %, в том числе квартирных — на 7,5 %, краж транспортных средств — на 19,6 %, угонов — на 9,3 %.

В пресс-центре добавили, что в 2022 году число преступлений против личности снизилось на 5,5 %, изнасилований и покушений на изнасилование — на 4,2 %.

«За 2022 год правоохранительными органами раскрыто более миллиона преступлений. В случае 79,8 % из них уголовные дела расследованы сотрудниками органов внутренних дел. Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств», — отметили в МВД.