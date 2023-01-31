Популярность вейпов среди подростков обсуждают в медиацентре ПАИ

15:31, 31 января 2023, ПАИ

Круглый стол «Сигарета электронная, а зависимость реальная? Почему врачи бьют тревогу из-за курения детьми и взрослыми вейпов» проходит в медиацентре ПАИ.

Производители электронных сигарет продвигают вейпы как безопасную альтернативу курению. Расцвет в России начался после «крестового похода» на обычные сигареты: запрет курить в общественных местах, запрет продавать в открытую и т. д.

Существует ряд исследований, что вейпы менее вредны, чем обычные сигареты. Однако эффективность вейпов при отказе от курения мало изучена, а всесторонних исследований рисков для здоровья недостаточно. ВОЗ сомневается в безопасности электронных сигарет.

Экспертное сообщество, например в Америке, включая онкологов, выражает озабоченность популярностью вейпинга и рекомендует полностью отказаться от курения в любых его формах. Буквально на прошлой неделе депутаты нашей Госдумы предложили запретить вейпы.

Вопросы для обсуждения:

- Какова статистика вейперов в Псковской области? Каковы их возрастные категории?

- Какое место занимают в статистике школьники и студенты?

- Есть ли выгода для общественного здравоохранения от сокращения табачной эпидемии за счёт популяризации электронных сигарет?

- Видят ли медики последствия курения вейпов уже сейчас?

- Может ли популярность вейпов подорвать борьбу против употребления табака за счёт нормализации образа курильщика?

- Какие профилактические меры предпринимаются в регионе для снижения количества курителей электронных сигарет?

- Слышат ли экспертов школьники и что надо сделать, чтобы услышали?

К разговору приглашены:

1. Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова

2. Врач – психиатр-нарколог высшей категории Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Татьяна Антонова

3. Заведующая отделением по организации и координации профилактической работы Центра общественного здоровья Псковской области Ирина Гайдук

4. Заместитель начальника комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев

5. Главный специалист управления образования администрации Пскова Марина Александрова

6. Старший инспектор по особым поручениям отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ООД УУПиПДН УМВД России по Псковской области Светлана Королькова

7. Руководитель медиацентра ПАИ Алена Комарова.