Жителей Псковской области приглашают покорить «Высоту 102.0»

11:02, 01 февраля 2023, ПАИ

Историческую интеллектуальную игру «Высота 102.0» проведут волонтеры Победы в Псковской области 2 февраля. Мероприятие будет посвящено 80-летию завершения Сталинградской битвы и подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участники игры, используя собственные знания, логику и сообразительность, должны будут ответить на вопросы и тем самым проверить свои знания о коренном переломе Великой Отечественной войны. Зрителей ждут включения из Волгограда, обращения участников Сталинградской битвы, уникальные и малоизвестные факты, проверенные профессиональными историками.

Участниками игры могут стать все желающие в возрасте от 14 лет. Регистрация на мероприятие доступна на сайте подвиг80.рф. Само мероприятие пройдет 2 февраля в 12:00 по московскому времени. Десять самых быстрых и эрудированных участников получат ценные призы от волонтеров Победы.

«В сентябре 2022 года волонтеры Победы провели похожую игру — «1 418». Она была посвящена событиям Великой Отечественной войны. Сыграли и проявили себя более 32 000 человек со всех уголков России, в том числе новых регионов. В основном это были молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Игра волонтеров Победы стала самой массовой интеллектуальной исторической онлайн-игрой, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Этот рекорд зафиксировали в Книге рекордов России. Мы видим, что участие в интерактивных форматах изучения истории и вовлеченность как молодежи, граждан России, так и соотечественников, проживающих за рубежом, только увеличивается. Поэтому мы стараемся создавать современные и интересные форматы и вовлекать людей в процесс сохранения исторической памяти», — отметили в пресс-службе ВОД «Волонтеры Победы».