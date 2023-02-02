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Общество

Количество преступлений против детей выросло в России

В России с 2020 года на 19,5% выросло число несовершеннолетних, признанных потерпевшими в результате преступлений. В 2020 году их было 94,8 тысячи, в 2021 — 112,3 тысячи, а в 2022 — 113,3 тысячи. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обновленные данные МВД РФ, размещенные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

Выросло и число зарегистрированных противоправных действий в отношении детей и подростков — с 90,4 тысячи в 2020 году до 103,2 тысячи в 2022-м (+14,2%).

Разница между количеством преступлений и потерпевших, которая составляет около 10 тысяч, объясняется тем, что в одном инциденте может быть сразу несколько пострадавших, объяснил бывший следователь прокуратуры, адвокат Вадим Багатурия.

«Может быть и обратная ситуация. Например, когда в отношении одного потерпевшего было совершено несколько преступлений», — сказал он. Увеличение числа потерпевших детей произошло на фоне общего снижения этого показателя (с 1,38 миллиона в 2020 году до 1,24 миллиона в 2022-м).

Однозначно определить причины роста количества преступлений в отношении несовершеннолетних достаточно сложно, подчеркнули в пресс-службе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Вместе с тем это можно объяснить повышением выявляемости таких преступлений и в целом совершенствованием работы надзорных и силовых ведомств. Второе — это возросшее внимание к этой проблематике со стороны общества, в том числе родителей, что подтверждается ростом обращений в наш адрес», — говорится в ответе пресс-службы.

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