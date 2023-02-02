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Общество

Куда деть стеклотару и старые вещи, рассказал Борис Елкин

Куда можно деть вторсырьё и стеклотару, рассказал псковичке глава города Борис Елкин на сайте губернатора.

«Подскажите, пожалуйста, принимают ли у нас в городе стеклотару и стеклобой, то есть не только пивные бутылки, а вообще любое стекло, в том числе и битое, и если принимают, то где именно. И принимают ли у нас в городе старые вещи, ветошь на переработку? Знаю, в Санкт-Петербурге есть такие пункты приема, а как с этим обстоит дело в нашем Пскове? Планирует ли администрация города работу в этом направлении, ведь стекло при сборе общего мусора скидывают на обычные полигоны», - уточнила псковичка.

Борис Елкин отметил, что список адресов, где установлены контейнеры для накопления вторсырья и смешанных отходов (в том числе стекла), обнародованы на официальном сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Псковской области - ООО «Экопром».

Содержимое контейнеров для вторсырья забирает отдельная машина и транспортирует на сортировочный комплекс в деревню Котово. Также прием вторсырья осуществляет ООО «Чистый край» по адресу: г. Псков, ул. Я. Райниса, д. 45, контактный телефон: 8-921-002-06-92.

К тому же впервые в 2022 году в Пскове организован «блошиный» рынок на территории Центра туризма и творческих индустрий (ул. Георгиевская, д. 4). Борис Елкин пояснил, что рынок ориентирован на продажу устаревших вещей, предметов искусства, быта, посуды, одежды, которые могут представлять интерес не только для обычных людей, желающих приобрести что-то необычное, но и для коллекционеров антиквариата и различных тематических собраний.

Всю интересующую информацию можно получить по телефону +7(8112) 29-01-01. В этом году «блошиный» рынок будет работать весной, летом и осенью примерно раз в неделю.

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