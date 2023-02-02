С Днём воинской славы России поздравил псковичей губернатор

10:45, 02 февраля 2023, ПАИ

С Днём воинской славы России поздравил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Обращение глава региона разместил в своем телеграм-канале.

«В этом году мы отмечаем 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сражение продолжалось 200 дней и ночей и стало самым крупным и кровопролитным в истории человечества», - напомнил он.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день в Псковской области живёт единственная участница тех событий – Людмила Трофимова. В Сталинграде она работала санитаркой и видела, как по разбитым улицам города шла сдавшаяся в плен армия во главе с немецким фельдмаршалом Паулюсом.

«Уникальные исторические документы и фотографии, связанные с обороной города, представлены и в интернет-проекте «Сталинград» Федерального архивного агентства. Обязательно с ними ознакомьтесь», - написал губернатор. Он подчеркнул, что подвиг русского народа никогда не будет забыт.