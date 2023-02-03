Максимов день наступил по народному календарю

07:45, 03 февраля 2023, ПАИ

3 февраля чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Он родился в 1475 году в Греции, но впоследствии приехал в Россию, где занимался переводом духовных произведений. Первой его большой работой было переложение на русский язык Псалтырей. Максим Грек до конца своих дней жил в России, скончался в 1556 году в Троице-Сергиевой лавре.

Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности — и отблагодарить их делом.

Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. При этом говорили: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

На Максима пытались предсказать погоду и урожай. На этот счет существовало множество примет. Чистое небо предвещало мороз и плохой урожай. О морозе говорила и ясная заря. А если месяц ночью светит сквозь облака — «доброе будет жито».