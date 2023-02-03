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Общество

Учащиеся псковского СИЗО-1 почтили память героев Сталинградской битвы

«Сталинград - 200 дней мужества и стойкости»: под таким названием в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области прошел классный час в честь памятного события - 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, обучающиеся посмотрели документальный фильм об одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны, узнав об этапах битвы и ее героях, а также ознакомились с произведениями художественной литературы.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Вторая часть классного часа была посвящена беседе о псковском поэте Игоре Григорьеве. «Он встретил войну семнадцатилетним юношей и все четыре года посвятил борьбе с фашистским игом, сражаясь не только делом, но и словом», - рассказали в УФСИН. Учащиеся также познакомились с его поэзией.

«Помните исторические события и героические подвиги солдат, людей нашего государства, которые своим мужеством, стойкостью, любовью к Родине переломили ход войны. Победа под Сталинградом 2 февраля 1943 года стала решающей в мировой истории, об этом важно помнить всем», - отметила педагог.

Завершилось мероприятие зажжением свечей памяти и минутой молчания.

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