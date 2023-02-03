В ПсковГУ создают отряд волонтёров для агитации против вейпов

10:16, 03 февраля 2023, ПАИ

В ПсковГУ создадут профилактический отряд из студентов-волонтеров, которые будут распространять информацию о вреде вейпов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках проекта пройдёт обучение студентов вуза и всех желающих. Медики подробно расскажут, что такое вейп и какое влияние он оказывает на организм.

Чтобы присоединиться к активистам, необходимо зарегистрироваться по ссылке.