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Общество

«Тема недели»: предвыборная перекличка

Руководители псковских региональных отделений партий начали открывать карты участия в выборах губернатора, которые состоятся в сентябре 2023 года. Кто из политических объединений уже определился с потенциальными кандидатами и в чём особенности предстоящей избирательной кампании — об этом в авторской программе «Тема недели» в эфире «Первого Псковского» расскажет Александр Машкарин.

«В этом году Псковской области предстоит целая серия избирательных кампаний, главная из которых, безусловно, губернаторская. Избирательная кампания на самом деле уже началась. Несмотря на то что явным её фаворитом уже сейчас выглядит действующий губернатор Михаил Ведерников, эксперты сходятся во мнении, что выборы будут конкурентными», — отмечает автор программы.

В выпуске: комментарии и экспертные оценки заместителя губернатора Александра Серавина, председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, лидеров региональных отделений «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР.

«Тема недели» на «Первом Псковском» выйдет в субботу, 4 февраля, в 20:00. Повтор в воскресенье, 5 февраля, в 12:10.

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