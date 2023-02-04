Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский губернатор рассказал о месте, где царит покой и умиротворение

Фото Михаила Ведерникова

В Псковской области много красивых мест, где можно найти покой и умиротворение, сообщает на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» Михаил Ведерников.

«В 30 км от Пскова находится знаменитый Спасо-Елеазаровский женский монастырь, где на подворье есть водяная мельница, а внутри множество интересных произведений иконописи», — пишет глава региона.

  • Спасо-Елиеазаровский монастырь
    Фото: Михаил Ведерников
  • Спасо-Елиеазаровский монастырь
    Фото: Михаил Ведерников
  • Спасо-Елиеазаровский монастырь
    Фото: Михаил Ведерников
  • Спасо-Елиеазаровский монастырь
    Фото: Михаил Ведерников

В комментариях жители области поддверждают слова губернатора о красоте и силе, которые присущи данному месту. 

«Очень много у нас в области красивых и святых мест. Елизаровский монастырь очень красив. Ухоженная территория сразу говорит о том, что это место любят», — пишет Евгения Амосова.

Также подписчики губернатора предлагаю ему завести новую рубрику, где Михаил Ведерников будет делиться рекомендациями о красивых местах Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 февраля 2023

Псковичи делятся эмоциями после концерта Андрея Норкина

04 февраля 2023

Идеальный размер зарплаты назвали россияне

04 февраля 2023

Открытый чемпионат по рыбной ловле прошёл на Белом озере в Усвятском районе
04 февраля 2023

Ещё пять волков добыли охотники в области

04 февраля 2023

Псковский губернатор рассказал о месте, где царит покой и умиротворение

04 февраля 2023

Стихи жительницы Красногородска попали в аудиокнигу конкурса «Чернильница»
04 февраля 2023

Жители Струг Красных ждут возможности посетить новый каток

04 февраля 2023

Губернатор поздравил жителей Гдовского района с памятной датой

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...