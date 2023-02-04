Псковский губернатор рассказал о месте, где царит покой и умиротворение
В Псковской области много красивых мест, где можно найти покой и умиротворение, сообщает на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» Михаил Ведерников.
«В 30 км от Пскова находится знаменитый Спасо-Елеазаровский женский монастырь, где на подворье есть водяная мельница, а внутри множество интересных произведений иконописи», — пишет глава региона.
В комментариях жители области поддверждают слова губернатора о красоте и силе, которые присущи данному месту.
«Очень много у нас в области красивых и святых мест. Елизаровский монастырь очень красив. Ухоженная территория сразу говорит о том, что это место любят», — пишет Евгения Амосова.
Также подписчики губернатора предлагаю ему завести новую рубрику, где Михаил Ведерников будет делиться рекомендациями о красивых местах Псковской области.
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