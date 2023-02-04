Псковский губернатор рассказал о месте, где царит покой и умиротворение

21:38, 04 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области много красивых мест, где можно найти покой и умиротворение, сообщает на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» Михаил Ведерников.

«В 30 км от Пскова находится знаменитый Спасо-Елеазаровский женский монастырь, где на подворье есть водяная мельница, а внутри множество интересных произведений иконописи», — пишет глава региона.



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников



Фото: Михаил Ведерников







В комментариях жители области поддверждают слова губернатора о красоте и силе, которые присущи данному месту.

«Очень много у нас в области красивых и святых мест. Елизаровский монастырь очень красив. Ухоженная территория сразу говорит о том, что это место любят», — пишет Евгения Амосова.

Также подписчики губернатора предлагаю ему завести новую рубрику, где Михаил Ведерников будет делиться рекомендациями о красивых местах Псковской области.