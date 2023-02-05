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Старца Иоанна (Крестьянкина) поминают сегодня в Псково-Печерском монастыре

Почившего архимандрита Иоанна (Крестьянкина) поминают 5 февраля в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили в Telegram-канале монастыря.

День кончины отца Иоанна совпал с переходящим праздником новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их память ежегодно совершается в первое воскресенье февраля. Многих из этих святых отец Иоанн близко знал, с некоторыми в тюрьмах и лагерях среди лишений и пыток разделил свой личный подвиг исповедничества. 

«В нынешнем, 2023 году день кончины архимандрита Иоанна, 5 февраля, вновь совпадает с воскресеньем, в которое мы будем прославлять новомучеников и исповедников Церкви Русской. Это торжество после кончины старца Иоанна совершается в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре особо тепло», — отметили в монастыре.

После литургии все присутствующие отправятся в Святые пещеры к месту погребения архимандрита Иоанна. Там возносится литийное пение, а потом все обязательно идут в келью батюшки, которая в этот день открыта до позднего вечера.

Божественная литургия в святой обители 5 февраля будет совершаться в 7:00 и в 10:00.

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