День памяти старца Иоанна торжественно отметят в Псково-Печерском монастыре
День памяти старца Иоанна (Крестьянкина) торжественно отметят в Псково-Печерском монастыре 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской епархии.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) умер 17 лет назад 5 февраля 2006 года.
«День кончины отца Иоанна знаменательным образом совпал с переходящим праздником новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их память ежегодно совершается в первое воскресенье февраля. Многих из этих святых отец Иоанн близко знал, с некоторыми в тюрьмах и лагерях среди лишений и пыток разделил свой личный подвиг исповедничества», - сказали в епархии.
В этом году день кончины архимандрита Иоанна вновь совпадает с воскресеньем, в которое в Псково-Печерском монастыре будут прославлять новомучеников и исповедников Русской православной церкви.
«Это торжество после кончины старца Иоанна совершается в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре особо тепло. После литургии все присутствующие отправляются в святые пещеры, к месту погребения архимандрита Иоанна. Там возносится литийное пение, а потом все обязательно идут в келью батюшки, которая в этот день открыта до позднего вечера», - отметили в епархии.
Божественная литургия пройдёт 5 февраля в 7:00 и в 10:00.