День памяти старца Иоанна торжественно отметят в Псково-Печерском монастыре

11:38, 27 января 2023, ПАИ

День памяти старца Иоанна (Крестьянкина) торжественно отметят в Псково-Печерском монастыре 5 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской епархии.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) умер 17 лет назад 5 февраля 2006 года.

«День кончины отца Иоанна знаменательным образом совпал с переходящим праздником новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их память ежегодно совершается в первое воскресенье февраля. Многих из этих святых отец Иоанн близко знал, с некоторыми в тюрьмах и лагерях среди лишений и пыток разделил свой личный подвиг исповедничества», - сказали в епархии.

В этом году день кончины архимандрита Иоанна вновь совпадает с воскресеньем, в которое в Псково-Печерском монастыре будут прославлять новомучеников и исповедников Русской православной церкви.

«Это торжество после кончины старца Иоанна совершается в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре особо тепло. После литургии все присутствующие отправляются в святые пещеры, к месту погребения архимандрита Иоанна. Там возносится литийное пение, а потом все обязательно идут в келью батюшки, которая в этот день открыта до позднего вечера», - отметили в епархии.

Божественная литургия пройдёт 5 февраля в 7:00 и в 10:00.