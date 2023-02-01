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Общество

Бесплатные автобусы будут курсировать до Псково-Печерского монастыря

Автобусы из Пскова в Печоры будут курсировать бесплатно 4 и 5 февраля, в День памяти старца Иоанна (Крестьянкина). Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в соцсети «ВКонтакте».

Желающие посетить Псково-Печерский монастырь смогут поехать в Печоры на автобусе, который будет отправляться от главного входа железнодорожного вокзала Пскова в 8:20 и в 10:40.

В Псковской епархии отметили, что День кончины отца Иоанна знаменательным образом совпал с переходящим праздником новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их память ежегодно совершается в первое воскресенье февраля. Многих из этих святых отец Иоанн близко знал, с некоторыми в тюрьмах и лагерях среди лишений и пыток он разделил свой личный подвиг исповедничества. 

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