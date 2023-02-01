Бесплатные автобусы будут курсировать до Псково-Печерского монастыря

16:41, 01 февраля 2023, ПАИ

Автобусы из Пскова в Печоры будут курсировать бесплатно 4 и 5 февраля, в День памяти старца Иоанна (Крестьянкина). Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в соцсети «ВКонтакте».

Желающие посетить Псково-Печерский монастырь смогут поехать в Печоры на автобусе, который будет отправляться от главного входа железнодорожного вокзала Пскова в 8:20 и в 10:40.

В Псковской епархии отметили, что День кончины отца Иоанна знаменательным образом совпал с переходящим праздником новомучеников и исповедников Церкви Русской. Их память ежегодно совершается в первое воскресенье февраля. Многих из этих святых отец Иоанн близко знал, с некоторыми в тюрьмах и лагерях среди лишений и пыток он разделил свой личный подвиг исповедничества.