Стали известны подробности спасения медвежат в Псковской области

14:09, 08 февраля 2023, ПАИ

Во время легальной охоты на куницу охотничьи собаки подняли медведицу из берлоги, в результате чего та навсегда покинула свое убежище, оставив там двоих новорожденных медвежат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, куда отправили найденных в Локнянском районе малышей.

Как отметили специалисты Центра, это стандартная причина сиротства медвежат, с которой эксперты не раз сталкивались за 28 лет работы.

Медвежата, их назвали Фасолинка и Горошинка, немногим старше одного месяца: у них уже открыты глаза и вес около 2 кг. В таком возрасте у медвежат высокий риск осложнений здоровья. Специалисты Центра и ветеринары из Госпиталя дикой природы постоянно наблюдают за их состоянием и на данный момент никаких прогнозов не дают.

«Это далеко не первый случай нашего взаимодействия с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области по вопросам спасения псковских медвежат и их возвращения в родные леса готовыми к самостоятельному выживанию в природе. И мы благодарим руководство и специалистов комитета, а также ветеринарную службу Локнянского района, которые очень оперативно оформили все документы, необходимые для передачи и транспортировки медвежат в Центр», - отметил директор Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов.

В частности, в 2020 году в Центр были переданы два медвежонка из Псковской области – Блэк и Псковушка, которые впоследствии были возвращены в регион. Ещё несколько медвежат в 2021 году выпустили в леса охранной зоны Полистовского государственного заповедника.

Центр спасения медвежат-сирот был основан заслуженным экологом России, доктором биологических наук Валентином Пажетновым и работает уже более 28 лет. За это время спасен и возвращен в природу 291 медведь. Перед выпуском медвежат метят ярко-желтыми ушными метками, благодаря которым специалисты могут распознавать своих «выпускников».