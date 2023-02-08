Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стали известны подробности спасения медвежат в Псковской области

Фото предоставлено ПАИ Центром спасения медвежат-сирот

Во время легальной охоты на куницу охотничьи собаки подняли медведицу из берлоги, в результате чего та навсегда покинула свое убежище, оставив там двоих новорожденных медвежат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, куда отправили найденных в Локнянском районе малышей. 

Как отметили специалисты Центра, это стандартная причина сиротства медвежат, с которой эксперты не раз сталкивались за 28 лет работы.

Фото предоставлено ПАИ Центром спасения медвежат-сирот

Медвежата, их назвали Фасолинка и Горошинка, немногим старше одного месяца: у них уже открыты глаза и вес около 2 кг. В таком возрасте у медвежат высокий риск осложнений здоровья. Специалисты Центра и ветеринары из Госпиталя дикой природы постоянно наблюдают за их состоянием и на данный момент никаких прогнозов не дают.

«Это далеко не первый случай нашего взаимодействия с комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области по вопросам спасения псковских медвежат и их возвращения в родные леса готовыми к самостоятельному выживанию в природе. И мы благодарим руководство и специалистов комитета, а также ветеринарную службу Локнянского района, которые очень оперативно оформили все документы, необходимые для передачи и транспортировки медвежат в Центр», - отметил директор Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов.

Фото предоставлено ПАИ Центром спасения медвежат-сирот

В частности, в 2020 году в Центр были переданы два медвежонка из Псковской области – Блэк и Псковушка, которые впоследствии были возвращены в регион. Ещё несколько медвежат в 2021 году выпустили в леса охранной зоны Полистовского государственного заповедника. 

Центр спасения медвежат-сирот был основан заслуженным экологом России, доктором биологических наук Валентином Пажетновым и работает уже более 28 лет. За это время спасен и возвращен в природу 291 медведь. Перед выпуском медвежат метят ярко-желтыми ушными метками, благодаря которым специалисты могут распознавать своих «выпускников».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 февраля 2023

Эстетическую медицину обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
08 февраля 2023

Почти 150 псковичей заболели COVID-19 за неделю
08 февраля 2023

Опубликовано видео со спасёнными в Псковской области медвежатами
08 февраля 2023

Стали известны подробности спасения медвежат в Псковской области
08 февраля 2023

Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с Днем российской науки
08 февраля 2023

Рокфор или неликвид: жительница Бежаниц купила в магазине сыр с плесенью
08 февраля 2023

ФОТО Рысь заметили у жилого дома в Печорском районе
08 февраля 2023

До 0 градусов прогнозируют псковские синоптики 9 февраля

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...