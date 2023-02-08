Двух медвежат-сирот нашёл охотник в Локнянском районе

10:01, 08 февраля 2023, ПАИ

Двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Медвежат забрали и направили в АНО «Центр спасения медвежат-сирот» (Тверская область) для реабилитации. Позже их должны выпустить в естественную среду обитания на территории Псковской области.

«Медвежата стабильны, неплохо едят. Глазки у них уже открыты, они «ранние»: родились, предположительно, в конце декабря - самом начале января», - сообщили специалисты Центра спасения.