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Общество

Двух медвежат-сирот нашёл охотник в Локнянском районе

Фото здесь и далее: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

Двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Медвежат забрали и направили в АНО «Центр спасения медвежат-сирот» (Тверская область) для реабилитации. Позже их должны выпустить в естественную среду обитания на территории Псковской области.

«Медвежата стабильны, неплохо едят. Глазки у них уже открыты, они «ранние»: родились, предположительно, в конце декабря - самом начале января», - сообщили специалисты Центра спасения.

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Двух медвежат-сирот нашёл охотник в Локнянском районе

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