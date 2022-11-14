Двух десятимесячных медвежат выпустили в Полистовье

13:07, 14 ноября 2022, ПАИ

Двух десятимесячных медвежат выпустили в охранной зоне Полистовского заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Самца по кличке Нестор-Поль и самку с именем Лодеюшка Гордеевна отпустили на свободу в Полистовье. Выпуск проходил в сопровождении государственных инспекторов, представителей центра спасения медвежат-сирот Сергея Пажетнова и Екатерины Пажетновой.

Центр спасения медвежат-сирот – единственная в европейской России специализированная организация, в которой подготавливают к выпуску в дикую природу детенышей бурого медведя. Все медвежата в центре проходят реабилитацию и комплексную подготовку к самостоятельной жизни в естественных природных условиях.

«Реинтродукция животных на охраняемую часть Полистово-Ловатской водно-болотной системы пополнит генетический фонд местной популяции бурого медведя. Решение о реинтродукции медвежат в районе Полистовского заповедника принято после консультации со специалистами охраны природы Ленинградской, Псковской и Тверской областей», - прокомментировал событие директор Полистовского заповедника Николай Кораблев.

Зверей выпустили вдали от населенных пунктов, в лесном массиве, где они смогут в ближайшее время найти место для берлоги. Сергей и Екатерина Пажетновы рассказали, что «выпускники Центра», как правило, крупнее, чем их сверстники в дикой природе, поэтому Нестор и Лодеюшка имеют достаточный вес, чтобы залечь в спячку. «Кроме того, медвежата уже в этом возрасте имеют все необходимые навыки для самостоятельной жизни, способны кормится, построить себе берлогу, не станут приближаться ко взрослым медведям. Нередко после выпуска в дикую природу медвежата устраивают совместную берлогу, вероятно, такая форма поведения позволяет им комфортно и успешно пережить самую сложную в их жизни первую зимнюю спячку», — говорится в сообщении.

Наличие режима охраны территории, мониторинг с помощью системы фотоловушек, относительно невысокая численность бурого медведя в районе выпуска, а также принадлежность к единой популяции медведя, населяющей северо-западные регионы удовлетворяют условиям благополучной репатриации этого хищника. Чтобы наблюдать за дальнейшей судьбой медведжат, они снабжены яркими ушными метками с идентификационными номерами, которые смогут быть опознаны по фотографиям с фотоловушек, добавили в заповеднике.