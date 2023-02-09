Международный день стоматолога отмечается сегодня

07:46, 09 февраля 2023, ПАИ

Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога постепенно становится популярной во многих странах. Где-то он известен также как День зубной боли, сообщает calend.ru.

Дата праздника приурочена ко дню памяти святой Аполлонии. Аполлония — дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во Христа. По мнению гонителей христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора. Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года.

Страдания и христианский подвиг Аполлонии так поразили ее современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица. День её памяти 9 февраля.

Стоматология же является одной из древнейших отраслей медицины. Прототип первой бормашины применялся для лечения зубов еще 9 тысяч лет назад. Такое неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции. Исследовав найденные в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших в VI-IV веках до нашей эры, они обнаружили в некоторых зубах сделанные при жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметров. Об искусстве древних «стоматологов» свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные зубы, причем одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти.

Сведения о прорезывании зубов, их росте и строении в зависимости от возраста, а также описания симптомов заболеваний зубов и полости рта, методы лечения и рекомендации по уходу за зубами уже были представлены в XI веке в «Каноне медицины» Авиценны. К середине XVI века французским хирургом Амбруазом Паре были изготовлены инструменты для удаления зубов и разработана методика хирургических вмешательств в полости рта.

Основателем стоматологии как профессии и науки считается француз Пьер Фошар (1690-1762). В 1728 году он опубликовал «Руководство по хирургии и лечению зубов», в котором систематизировал научные и практические знания в области зубоврачевания. Но поистине революционными для стоматологической практики стали два изобретения XIX века – зубоврачебное кресло и бормашина. Тогда же появились и специальные школы, готовившие дантистов.

Развитие различных наук, в том числе и медицинской направленности, а также быстрый научно-технический прогресс оказали большое влияние и на развитие стоматологии, которая в настоящее время является одним из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся разделов медицины. Благодаря современным технологиям и препаратам процедура лечения зубов становится все более качественной и менее болезненной.