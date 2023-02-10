На 14% стало меньше детей-сирот в Псковской области за пять лет

00:19, 10 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области 9 февраля провёл рабочую встречу с председателем комитета по социальной защите Ольгой Евстигневой. Стороны обсудили основные результаты работы в прошлом году.

В регионе стабильно снижается уровень сиротства, отметила Ольга Евстигнеева. За пять лет общее количество детей-сирот сократилось на 14 %, а число ребят, которые проживают в специализированных центрах, уменьшилось на 40 %. На 3,5 % сократилось количество несовершеннолетних, состоящих на учёте органа опеки и попечительства. 92 % сирот находятся на воспитании в семьях опекунов, попечителей и приёмных родителей.

«Развивается система социальных контрактов. В прошлом году заключено почти 2,5 тыс. контрактов, на реализацию которых направлено 450 млн рублей. В этом году сумма вырастет до 460 млн», — отметила председатель комитета.

Михаил Ведерников обратил внимание, что на социальные меры в рамках догазификации в этом году запланировано 36 млн в областном бюджете и ещё 55 млн получено из федерального.

«Мы расширили перечень льготных категорий и до 100 тыс. рублей увеличили сумму компенсации на приобретение оборудования и подключение к сетям», — подчеркнул глава региона.