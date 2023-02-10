Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

На 14% стало меньше детей-сирот в Псковской области за пять лет

Рабочая встреча Михаила Ведерникова и Ольги Евстигнеевой. Фото: правительство Псковской области

Губернатор Псковской области 9 февраля провёл рабочую встречу с председателем комитета по социальной защите Ольгой Евстигневой. Стороны обсудили основные результаты работы в прошлом году. 

В регионе стабильно снижается уровень сиротства, отметила Ольга Евстигнеева. За пять лет общее количество детей-сирот сократилось на 14 %, а число ребят, которые проживают в специализированных центрах, уменьшилось на 40 %. На 3,5 % сократилось количество несовершеннолетних, состоящих на учёте органа опеки и попечительства. 92 % сирот находятся на воспитании в семьях опекунов, попечителей и приёмных родителей.

«Развивается система социальных контрактов. В прошлом году заключено почти 2,5 тыс. контрактов, на реализацию которых направлено 450 млн рублей. В этом году сумма вырастет до 460 млн», — отметила председатель комитета. 

Михаил Ведерников обратил внимание, что на социальные меры в рамках догазификации в этом году запланировано 36 млн в областном бюджете и ещё 55 млн получено из федерального.

«Мы расширили перечень льготных категорий и до 100 тыс. рублей увеличили сумму компенсации на приобретение оборудования и подключение к сетям», — подчеркнул глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2023

На 14% стало меньше детей-сирот в Псковской области за пять лет
09 февраля 2023

Льготное лекарственное обеспечение псковичей находится на контроле регионального правительства
09 февраля 2023

В этом году Пушкиногорская больница получит новый рентген-аппарат
07 февраля 2023

Борис Елкин рассказал о приобретении квартир для детей-сирот в Пскове
05 февраля 2023

Артисты Александр Панкратов-Чёрный и Татьяна Кравченко поблагодарили псковских зрителей

05 февраля 2023

Проверить очередь во второй волне мобилизации предлагают псковичам мошенники
05 февраля 2023

Комитет по здравоохранению рассказал о самой опасной опухоли
05 февраля 2023

На следующей неделе псковичей ждёт слабая магнитная буря

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...