«Масленичный разгуляй» пройдёт в Пскове 19 февраля

15:03, 10 февраля 2023, ПАИ

Областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Псковском музее-заповеднике на территории Палат у Сокольей башни (Дома Ксендза) 19 февраля с 10:00 до 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Участники фестиваля станут частью масленичного мероприятия. «Уникальный формат праздника позволит жителям и гостям города Пскова окунуться в древнерусскую эпоху, познакомиться с исконно русскими масленичными традициями и обычаями переходного зимне-весеннего периода, а также узнать больше о своей культуре», - рассказали в музее.

Гостей ждут песенно-игровые программы от фольклорных коллективов Псковской области, мастер-класс по русским народным сказкам, народные игры и масленичная вечерка.

В музее отметили, что 13 февраля в Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза) – выходной день.