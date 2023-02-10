Охотников приглашают на отстрел волков в Островском районе

17:32, 10 февраля 2023, ПАИ

Стать участником охоты на волков в Островском районе приглашают всех желающих. Информация размещена в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра, 11.02.23, в Островском районе состоится продолжение охоты на волка. Волки просидели в окладе неделю. Большой оклад разбит на два, и в каждом есть волки», - говорится в сообщении.

Сбор начнётся в 10:00 в деревне Татищево Островского района. Отмечается, что принять участие в охоте может любой желающий, но обязательно иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, а также жилетки красного или оранжевого цвета.

Ранее сообщалось, что группа охотников застрелила семь волков в Дновском районе и двух - в Островском. Кроме того, еще семь волков добыли в Пыталовском районе.