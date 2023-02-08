Ещё около десяти волков добыли в Псковской области

08:39, 08 февраля 2023, ПАИ

Девять волков добыли охотники в Островском и Палкинском районах. Об этом они сообщили в группе «Природа 60» в соцсети «Вконтакте».

Семь волков группа охотников застрелила, находясь в Дновском районе, ещё два - в Островском. «Добыта пара волков, в окладе ещё минимум два. Тяжело даются. Всех с полем», — написали островские охотники.

Ранее сообщалось, что охотники Пыталовского района произвели отстрел семи волков. Как пояснила глава муниципалитета Вера Кондратьева, жители района несколько раз обращались за помощью в отстрелезищников, которые вырезали домашний скот и собак.