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Общество

Ещё около десяти волков добыли в Псковской области

Девять волков добыли охотники в Островском и Палкинском районах. Об этом они сообщили в группе «Природа 60» в соцсети «Вконтакте».

Фото: группа "ОХОТА НАШЕ ВСЁ"

Семь волков группа охотников застрелила, находясь в Дновском районе, ещё два - в Островском. «Добыта пара волков, в окладе ещё минимум два. Тяжело даются. Всех с полем», — написали островские охотники.

Фото: группа "ПРИРОДА 60"

Ранее сообщалось, что охотники Пыталовского района произвели отстрел семи волков. Как пояснила глава муниципалитета Вера Кондратьева, жители района несколько раз обращались за помощью в отстрелезищников, которые вырезали домашний скот и собак.

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