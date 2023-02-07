Семерых волков добыли в Пыталовском районе

14:33, 07 февраля 2023, ПАИ

Семерых волков добыли охотники в Пыталовском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава района Вера Кондратьева.

«Охотники Пыталовского района сегодня произвели отстрел семи волков. Хищники долгое время держали в страхе жителей деревни Гавры и ближайших деревень и их домашних животных», - написала глава Пыталовского района.

Она также добавила, что несколько раз жители района обращались за помощью в отстреле волков, которые вырезали домашний скот и собак.