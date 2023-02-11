Великолучане представят туристические проекты в Москве

00:07, 11 февраля 2023, ПАИ

Великолучане представят проекты и маршруты в сфере туризма на Всероссийском конкурсе «Туристический код моей страны, города, посёлка, района – PRO-туризм». Об этом сообщает комитет культуры администрации города Великие Луки.

Очный этап конкурса пройдёт 12–14 марта в городе Москве. На протяжении трёх дней будут проходить защиты туристических проектов, после чего начнётся торжественная церемония подведения итогов конкурса в рамках Международной туристической выставки «Интурмаркет-2023».