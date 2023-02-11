Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ученые назвали способные пережить ядерную зиму страны

Новозеландские ученые из Университета Отаго перечислили пять стран, которые смогут продолжить производить пищу в условиях гипотетической ядерной зимы. Результаты исследования опубликованы в журнале Risk Analysis, сообщает «Лента.ру».

В процессе моделирования были изучены сценарии извержения супервулкана, столкновения Земли с астероидом или резкого снижения естественной освещенности в случае ядерной войны в Северном Полушарии.

Специалисты выяснили, что ряд островных государств, в числе которых Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова, смогут выжить, несмотря на сокращение солнечного света и более низкие температуры.

Ранее военный эксперт Чжан Хун предупредил об опасности начала ядерной войны из-за поставок ракет Украине. Он выразил уверенность в том, что передача Киеву ракет с дальностью более 150 километров «выходит за рамки».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 февраля 2023

День зимних видов спорта отмечают в России сегодня
11 февраля 2023

Студенты колледжа ПсковГУ увидели воочию псковские клады
11 февраля 2023

Современные хирурги могли бы спасти Пушкина
10 февраля 2023

На Псковщине похоронили сержанта, погибшего на Украине
10 февраля 2023

Осуждённый ИК-6 стал победителем Дельфийского чемпионата
10 февраля 2023

ФОТОФАКТ Восход солнца в Выбутах
10 февраля 2023

Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Харченко
10 февраля 2023

В Пыталовском районе вручили награду президента России участнику СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...