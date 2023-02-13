Начались строительные работы для догазификации псковской деревни Хотицы

10:19, 13 февраля 2023, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» приступили к строительству внутрипоселкового газопровода протяженностью 6,7 км для газификации деревни Хотицы Псковского района, сообщили в пресс-службе компании.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» (управляющая организация) Олег Басников проинспектировал ход работ. По его словам, они начались в конце января, и на сегодня уже проложено 1,9 км газопровода.

«В скором времени 160 жителей деревни получат возможность газифицировать свои домовладения. Половина из них уже подала заявки и заключила договоры, из них 76% - договоры на комплексную услугу по газификации, что еще больше ускоряет подключение к газу», - отметил Олег Басников.