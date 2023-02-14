Псковичи могут получить пригласительные на Сретенский бал

16:27, 14 февраля 2023, ПАИ

Псковичи могут стать участниками VIII ежегодного молодёжного Сретенского бала. Начиная с сегодняшнего дня и до 22 февраля включительно все желающие могут получить пригласительные билеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодежном центре города Пскова.

Забрать билет можно в Псковском городском молодёжном центре (улица Максима Горького, 15, кабинет организационно-методического отдела) по будням дням с 9:00 до 18:00. Количество билетов ограничено, уточнили в организации.

Если сформированная пара бала, участвующая в танцах, зарегистрировалась на сайте, то пригласительное забирать не нужно – заочно все пары есть в списках у организаторов.

Для представителей СМИ и частных лиц, желающих безвозмездно проводить фото- или видеосъёмку, открыта отдельная регистрация.

Напомним, Сретенский бал, посвящённый Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, состоится 26 февраля в 15:00 в спортивно-развлекательном парке «Простория». Организатор мероприятия - Псковский городской молодёжный центр при поддержке Молодёжного отдела Псковской епархии.