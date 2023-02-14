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Общество

Назидание от погибшего священника 76-й дивизии опубликовала Псковская епархия

Назидание от погибшего в зоне СВО священника 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александра Цыганова опубликовала Псковская епархия. Иерей адресовал его своему старшему сыну Тимофею.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

В одной из командировок, незадолго до трагедии, в развалинах здания отец Александр нашел обрывок книги со стихотворением, которое переписал в свою тетрадь и выслал своему старшему сыну Тимофею. «Эти строки, от первого до последнего слова, как нельзя лучше характеризуют батюшку Александра. Он всю жизнь учился быть настоящим мужчиной, воином, таким он и окончил свой земной путь», - написал иерей Александр Короплясов.

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.
Чтоб стать железом, мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться.
И, как руда, пожертвовать собой.

Кроме того, в стиховторении Михаила Львова, написанном в 1944 году, есть строки: «Мужчины умирают, если нужно, // И потому живут в веках они».

Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно о гибели священника Псковской дивизии ВДВ от полученных ранений в зоне СВО. Позже Псковский митрополит рассказал о погибшем иерее во время отпевания.

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