Назидание от погибшего священника 76-й дивизии опубликовала Псковская епархия

17:47, 14 февраля 2023, ПАИ

Назидание от погибшего в зоне СВО священника 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александра Цыганова опубликовала Псковская епархия. Иерей адресовал его своему старшему сыну Тимофею.

В одной из командировок, незадолго до трагедии, в развалинах здания отец Александр нашел обрывок книги со стихотворением, которое переписал в свою тетрадь и выслал своему старшему сыну Тимофею. «Эти строки, от первого до последнего слова, как нельзя лучше характеризуют батюшку Александра. Он всю жизнь учился быть настоящим мужчиной, воином, таким он и окончил свой земной путь», - написал иерей Александр Короплясов.

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.

Чтоб стать железом, мало быть рудой.

Ты должен переплавиться, разбиться.

И, как руда, пожертвовать собой.

Кроме того, в стиховторении Михаила Львова, написанном в 1944 году, есть строки: «Мужчины умирают, если нужно, // И потому живут в веках они».

Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно о гибели священника Псковской дивизии ВДВ от полученных ранений в зоне СВО. Позже Псковский митрополит рассказал о погибшем иерее во время отпевания.