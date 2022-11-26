Псковский митрополит рассказал о погибшем иерее во время отпевания

19:39, 25 ноября 2022, ПАИ

Псковский и Порховский митрополит Тихон рассказал о погибшем иерее Александре Цыганове во время отпевания. Об этом сообщает Псковская епархия Русской православной церкви.

«Когда говорят «невосполнимая утрата», говорят правду. И сегодня Псковскую землю, епархию, наш храм и, конечно же, самых близких родных людей отца Александра: маму, отца, супругу, которую он бесконечно любил, детей — детей по плоти в первую очередь, детей духовных, — всех нас постигла невосполнимая утрата. Отец Александр являл собой удивительного, прекраснейшего человека, человека Идеи с большой буквы. Главной мыслью и направлением его жизни был Господь. И когда-то приняв эту силу и это направление жизни, он ни разу не изменил — всегда был христианином, православным человеком...» — отметил митрополит Тихон.

Напомним, что священник Псковской дивизии ВДВ скончался от полученных в зоне СВО ранений. Патриарх Кирилл выразил соболезнования семье псковского священника.