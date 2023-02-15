«Экопром» призывает псковичей соблюдать правила выгула собак

11:00, 15 февраля 2023, ПАИ

В Гдовском районе из-за собаки на самовыгуле сотруднику «Экопрома» пришлось несколько раз возвращаться, чтобы забрать мусор. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» и уточнили, что такие ситуации приводят к выходу из графика.

«Собака не дает забрать мусор», - такое сообщение поступило в диспетчерскую от водителя, находившегося в деревне Прибуж. На проезжей части около мешков с мусором бегал пес с ошейником. При попытке выйти из машины собака начала лаять и бросаться на оператора, уточнили в компании.

«Ежедневно в новостной ленте мелькают сообщения о том, что собаки кидаются на людей, дети не могут попасть в школу, люди боятся выходить из дома. Никто не захочет проверять, насколько намерения собаки опасны. Призываем владельцев животных ответственно относиться к своим питомцам, соблюдать требования к содержанию, а также права и законные интересы иных лиц», - отметили в компании.

Согласно статье 13 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, необходимо исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается, за исключением случаев, когда потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании. Причем должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

Согласно статье 3.7 КоАП, нарушение порядка выгула собак, а именно нахождение таковых в общественных местах без намордника и поводка, а равно их оставление без присмотра в общественных местах влечет наложение административного штрафа в размере до 1000 рублей, напомнили в компании.