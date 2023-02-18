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Премия "Народное признание"

Организатор «Народного признания» рассказал о фишках премии этого года

Уже второй год подряд организаторы «Народного признания» отталкиваются от цветовой гаммы. В прошлом году это был серебристый и чёрный. В 2023 году добавили и карминно-красный, который назвали цветом года. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал представитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

«Мы попытались сделать все декорации в лёгких полигональных тонах. У нас всё немного угловатое. Такой стиль сейчас в тренде во всём мире, и мы решли немного поиграть с этим в стенах Псковского драматического театра», — рассказал Дмитрий Волхонов.

Также эксперт назвал фишкой мероприятия музыкальный коллектив «Музыка Невы».

«У нас не так много фишек, потому что мы не можем всё задействовать, поэтому у нас прекрасные музыканты — четыре замечательные девушки из коллектива «Музыка Невы», которые приехали из Санкт-Петербурга, чтобы сыграть нам на скрипках», — дополнил представитель ТКД.

Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 16 февраля. 

Победителей назовут в 12-ти номинациях:  «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление».  Все они получат статуэтку премии. 

Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 13 экспертов, которое возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.  

Премия «Народное признание» вручается уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило 217.  Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а тройки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур. В двух турах народного голосования приняли участие порядка 30 тысяч человек.
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