Большой юбилей маленького спектакля

16:15, 19 февраля 2023, ПАИ

Субботним утром 18 февраля беби-спектакль «Год Жирафа» в 100-й раз принимал маленьких театралов в хижине, где случается волшебство. О том, как происходит это небольшое, но захватывающее путешествие, мы сейчас вам и расскажем.

Для начала нам с вами нужно разобраться, что беби-спектакль — это одно из важных направлений современного театра, нацеленное на развитие и социализацию самых маленьких ценителей и приобщение их к искусству.

И ведь действительно это так… Перед самым началом постановки актёры обращаются к зрителям с вопросом: «Кто пришёл в театр первый раз?» — и в ту же минуту слышится громкий ответ хором: «Я!» В этот момент чувствуется некое объединение всех юных посетителей театра, их родителей и участников спектакля. На душе становится тепло.

«В беби-спектаклях есть те же самые приметы, как и в театре для взрослых. Есть выставленный свет, декорации, реквизит, костюмы, есть актёры, есть музыканты — всё как в театре для взрослых, просто размер немного уменьшен», — отметила режиссёр спектакля «Год Жирафа» Александра Ловянникова.

Как совсем не маленький зритель подтверждаю, что эта беби-постановка ничем не уступает «взрослому» театру. Как только ты заходишь в хижину, тебя мгновенно окутывает атмосфера уюта, доброты. А с началом спектакля ты забываешь обо всех своих проблемах…

«Мой вам совет: никогда не ешьте песок. Никак не полезно»

И дети, и взрослые уже не сдерживают своих эмоций, кто-то смеётся, кто-то ахает, а кто-то просто заворожённо смотрит. Актёры аккуратно играют со зрителями с помощью загадок, вопросов и интерактивных заданий. Например, самым запоминающимся стало создание диких звуков Африки. Детям нравится не ощущать границы между просмотром и игрой.

«Мама, мне так понравилось!»

Визуальность — основа этого спектакля. Сочетание звуков, мелодий и движений воспринимается как одно целое. Анне Шуваевой, Даниилу Иванову и Егору Бурыкину удаётся создать этот волшебный миг, когда жираф оживает и начинает своё небольшое путешествие в новый мир, в котором он никогда ещё не был. Прямо как наши маленькие театралы. Они вместе с ним узнают, что такое Новый год и почему в этот день дарят подарки, какие времена года существуют и чем они отличаются… И делают ребята это с помощью подручных средств. Лёд — фольга, море — лоскут ткани, песок — манка…

«У нас в спектакле участвует живой музыкант — это Егор Бурыкин, который сопровождает действие звуками, видно, как они рождаются. Нет сцены, маленькие зрители сидят на том же полу, на котором играют актёры. А самое главное — наш спектакль ещё и импульс для родителей с детьми, который подталкивает их к творчеству и к совместной игре. Когда родители видят, что если вырезать двести жёлтых листьев с ребёнком, ими будет очень здорово кидаться, или то, что крахмал озвучивает снег, — это то, во что можно весело играть дома», — добавила Александра Ловянникова.

И вот уже 100-й показ этой милейшей истории в драматическом театре им. А. С. Пушкина.

В 100-й раз в самом укромном местечке здания под шатром раскрывается большой секрет для маленькой компании. И каждый раз такие откровения являются причиной заинтересованности начинающих театралов. Поэтому театр начинается не с вешалки, а с беби-спектаклей. Уж такова судьба юного зрителя.