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Спорт

Началась регистрация на II Межрегиональный фестиваль PskovSupFest

Ко Дню города состоится первый чемпионат по сёрфингу. Фото: «Афиша. Псков»

Стартовала регистрация на II Межрегиональный фестиваль PskovSupFest, в рамках которого в Пскове впервые пройдёт чемпионат и первенство Псковской области по сёрфингу. Об этом сообщает «Афиша. Псков».

Дисциплина — доска с веслом.

В программе фестиваля:

  • марафон на 15 км,
  • спринт на 400 м.

Для юниоров проведут марафон на 5 километров и спринт на 200 метров.

«Кульминацией фестиваля станет традиционный массовый сапкарнавал! Все вместе пройдём по водной глади реки Великой в самом сердце Пскова вблизи древних башен Псковского кремля!» — анонсировали организаторы.

Старт фестиваля — 22 июля на центральном городском пляже вблизи Мирожского монастыря XII века. Спортивное событие приурочено к празднованию Дня города.

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