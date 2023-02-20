Началась регистрация на II Межрегиональный фестиваль PskovSupFest

22:41, 20 февраля 2023, ПАИ

Стартовала регистрация на II Межрегиональный фестиваль PskovSupFest, в рамках которого в Пскове впервые пройдёт чемпионат и первенство Псковской области по сёрфингу. Об этом сообщает «Афиша. Псков».

Дисциплина — доска с веслом.

В программе фестиваля:

марафон на 15 км,

спринт на 400 м.

Для юниоров проведут марафон на 5 километров и спринт на 200 метров.

«Кульминацией фестиваля станет традиционный массовый сапкарнавал! Все вместе пройдём по водной глади реки Великой в самом сердце Пскова вблизи древних башен Псковского кремля!» — анонсировали организаторы.

Старт фестиваля — 22 июля на центральном городском пляже вблизи Мирожского монастыря XII века. Спортивное событие приурочено к празднованию Дня города.