Началась регистрация на II Межрегиональный фестиваль PskovSupFest
Стартовала регистрация на II Межрегиональный фестиваль PskovSupFest, в рамках которого в Пскове впервые пройдёт чемпионат и первенство Псковской области по сёрфингу. Об этом сообщает «Афиша. Псков».
Дисциплина — доска с веслом.
В программе фестиваля:
- марафон на 15 км,
- спринт на 400 м.
Для юниоров проведут марафон на 5 километров и спринт на 200 метров.
«Кульминацией фестиваля станет традиционный массовый сапкарнавал! Все вместе пройдём по водной глади реки Великой в самом сердце Пскова вблизи древних башен Псковского кремля!» — анонсировали организаторы.
Старт фестиваля — 22 июля на центральном городском пляже вблизи Мирожского монастыря XII века. Спортивное событие приурочено к празднованию Дня города.
Комментарии: 0 Обсудить >>>