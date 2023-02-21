Алена Иванова: Мы почувствовали, что молодежь поддерживают

14:55, 21 февраля 2023, ПАИ

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ прокомментировала председатель реготделения Российского союза молодежи Алена Иванова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы почувствовали, что нас поддерживают, что в своей стране мы нужны, все проекты направлены на наше развитие», - заявила Алена Иванова.

Она предположила, что «те ценности, которые он озвучил, будут поддержаны Фондом президентских грантов». «Мы будем тоже продвигать программы, направленные на развитие этих ценностей», - добавила Алена Иванова.

Алена Иванова также отметила, что в послании прозвучала актуальная тема развития бизнеса, в том числе молодыми людьми. «То, что пристальное внимание к частному бизнесу, и то, что будут программы обучения, — это важно для развития молодёжи на своих территориях», - констатировала она.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию предложил вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах. Также президент заявил, что необходимо защитить российских детей от информационных атак со стороны Запада, от идеологии деградации и вырождения.