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Общество

Путин предложил вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах

О необходимости вернуться к традиционному сроку обучения в вузах с 4 до 6 лет заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Он также отметил, что за 5 лет нужно подготовить 1 млн рабочих для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, передает РИА Новости.

Узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре, сказал Путин. Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, нужно все продумать, подчеркнул президент. Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, полученные дипломы также будут легитимны, уточнил он.

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