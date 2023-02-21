Путин предложил вернуться к традиционному в России сроку обучения в вузах

13:36, 21 февраля 2023, ПАИ

О необходимости вернуться к традиционному сроку обучения в вузах с 4 до 6 лет заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Он также отметил, что за 5 лет нужно подготовить 1 млн рабочих для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России, передает РИА Новости.

Узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре, сказал Путин. Переход на новую систему обучения в вузах должен быть плавным, нужно все продумать, подчеркнул президент. Студенты, которые сейчас учатся в вузах, продолжат обучение по действующим программам, полученные дипломы также будут легитимны, уточнил он.