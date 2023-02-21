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В Себежском районе прошёл фестиваль «Никто не забыт, ничто не забыто»

Фестиваль ко Дню защитника Отечества прошёл в Себежском районе. Фото: «Призыв»

Патриотический фестиваль образовательных организаций «Никто не забыт, ничто не забыто» прошёл в Себежском культурном центре 21 февраля, сообщает корреспондент районной газеты «Призыв».

Праздник состоялся накануне Дня защитника Отечества. В фестивале приняли участие Себежская, Кузнецовская, Сосновоборская средние школы, детские сады «Теремок», «Солнышко» г. Себежа, «Золотое зёрнышко» п. Сосновый Бор. Вели мероприятие педагог дополнительного образования Дома детского творчества Николай Сычёв и учитель Себежской средней школы Екатерина Попова.

«В это день мы отдаём дань уважения всем поколениям российских воинов, с древних времён до сегодняшнего дня. Этот праздник посвящается мужчинам, которые служили и служат, оберегая покой мирных жителей. Это праздник всех, кто носит военную форму, кто зовётся защитником земли Русской», — такими словами приветствовали гостей фестиваля ведущие.

Открыл мероприятие начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов: «Дата проведения фестиваля выбрана неслучайно. 23 года назад, в годы Второй Чеченской войны, наша разведка псковского спецназа ВДВ сражалась с противником. Именно в этот день в горах Северного Кавказа погибло более 20 разведчиков. И ещё мы отмечаем 105 лет со дня образования доблестной Красной армии, которая является продолжательницей царской армии и родоначальницей Российской армии. Мероприятие проходит в тяжёлых международных условиях специальной военной операции на Украине. Сегодня наши ребята, часть которых совсем недавно выступала на этой сцене, находятся на передовой. Мы отдаём дань уважения тем, кто сегодня защищает нашу землю», — сказал Сергей Везовитов..

С приветственным словом к участникам и зрителям обратилась председатель Совета ветеранов пограничников Себежского района Ирина Лемешевская: «Мне небезразлична охрана нашей Родины. Данным мероприятием мы поддержим наших ребят, которые сейчас охраняют линию государственной границы на всех участках нашей необъятной Родины, принимают участие в специальной военной операции. Поздравляю всех с предстоящим праздником. Это не только праздник мужчин, это женский праздник, так как очень много женщин охраняют границу, выполняют свой гражданский долг наравне с мужчинами, являясь при этом жёнами и мамами. Желаю всем мирного неба. Любите друг друга, цените друг друга. Здоровья вам и счастья!»

Агитбригада Себежской средней школы открыла фестиваль. Песню «В городском саду играет духовой оркестр» подпевал весь зал.

Участники фестиваля почтили не вернувшихся с полей сражений бойцов минутой молчания.

Вторыми на сцену поднялись участники агитбригады Кузнецовской средней школы. Завершила мероприятие агитбригада Сосновоборской средней школы. Очередным открытием фестиваля стали видеовыступления маленьких себежан – воспитанников детских садов «Теремок», «Солнышко» г. Себежа и «Золотое зёрнышко» п. Сосновый Бор. Их тёплые слова в адрес защитников воспринимались особо.

Фестиваль завершился награждением участников и общей фотографией.

 

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